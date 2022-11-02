В Волгограде главным режиссером молодежного театра назначен Владимир Бондаренко

Фото: Волгоградский молодежный театр

Главным режиссером Волгоградского молодежного театра назначен заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, он уже приступил к работе. Напомним, ранее Бондаренко работал в молодежке в должности худрука 9 лет, хорошо знаком с коллективом и деятельностью. Поставил такие спектакли как «Прежде чем пропоет петух», «Мой век», «Банкрот», «Забавный случай», «Провинциальные анекдоты», «Всё в саду».

В 2019 году устроился в НЭТ главным режиссером, а в 2022-м уволился по собственному желанию из-за разногласий с коллегами. По признаниям Владимира Бондаренко, это решение далось ему с трудом, однако он не планировал уходить из культурной сферы насовсем, вернувшись в родной молодежный.

- В ближайших планах Владимира Бондаренко - работа над новым спектаклем по пьесе Виктора Розова «Вечно живые» - в 1957 году по этой пьесе был снят художественный фильм «Летят журавли», - отметили в мэрии

Новый спектакль о жизни и войне покажут в 2023 году, его приурочат к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве.