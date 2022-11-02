В Волгоградской области чиновников заставили выдать многодетным семьям земельные участки

Судебное решение фактически исполнено Фото: Алексей ФОКИН

В городе Котово Волгоградской области на учете местной администрации состояли 33 многодетных семьи. Они имели право на бесплатное получение земельных участков под строительство частных домов. Однако чиновники долгое время не обеспечивали людей землями для индивидуального жилищного строительства, нарушив законодательство. Прокуратура провела проверку, по итогам которой был направлен иск на администрацию Котово, которая должна предусмотреть в бюджете денежные средства на формирование земельных участков для нужд многодетных семей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Котовский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Судебное решение было фактически исполнено.

- За счет бюджета сформировано 33 свободных земельных участка, которые поставлены на кадастровый учет с видом разрешенного использования под индивидуальную жилую застройку. В настоящее время решается вопрос о предоставлении данных земельных участков многодетным семьям, - отметили в прокуратуре.