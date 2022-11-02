Котельные в Ворошиловском и Советском районах Волгограда заработают на полную мощность 2 ноября

На месте коммунальной аварии проходит заседание оперативного штаба Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде во вторник началась подача воды в дома и квартиры Ворошиловского и Советского районов. Правда, она потекла из кранов не всех горожан, которые пострадали из-за коммунального ЧП. 2 ноября на месте аварии на коммунальном коллекторе проходит заседание оперативного штаба с участием губернатора. Мэр Волгограда Владимир Марченко заявил, что накануне было запущенно водоснабжение, постепенно заработали три котельных. Сегодня они выйдут на полную мощность.

- Мы запустили 3 котельные. Одна из них вышла на полную мощность к 9.00. Планируем, что вторая котельная выйдет на полную мощность к 14.00 и следующая – к 19.00. Идет плановое заполнение по веткам во избежание всех технологических вопросов, связанных с гидроударом и завоздушиванием, - отметил мэр города.

Вода дошла не во все квартиры и дома двух районов. Поэтому автоцистерны продолжают ее подвоз жителям, которые оказались в коммунальном капкане. Специалисты проводят работы, чтобы как можно скорее все волгоградцы получили в своих домах воду.

- Оставили дежурные машины [для подвоза воды]. Есть точки в частном секторе, несколько улиц на Тулака, где вода еще не поднялась из-за завоздушивания. Спускаем воздушные пробки через пожарные гидранты, - добавил Владимир Марченко.

Отметим, все аварийно-восстановительные работы на месте коммунального ЧП планируют завершить 4 ноября.