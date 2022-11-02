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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 9:10

Под Волгоградом женщина тайно оформила на лучшую подругу два кредита

На подозреваемую возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На подозреваемую возбудили уголовное дело

На подозреваемую возбудили уголовное дело

Фото: Александр ПАНОВ

Пять лет тюрьмы грозит 35-летней жительнице поселка Новониколаевский за мошенничество. Женщина умудрилась тайно оформить на лучшую подругу два кредита. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратилась 36-летняя потерпевшая. По ее словам, недавно ей стали приходить сообщения о задолженности в офисе микрозаймов. При этом никаких документов селянка не подписывала.

Как выяснили стражи порядка, кредиты оформляла давняя знакомая. Та не стала отрицать свою вину. Она рассказала, как выписала паспортные данные подруги и взяла в микрозаймах 20 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщина задержана. За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - уточнили в полиции.