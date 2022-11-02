В Волгоградской области построят дорогу к селу на 500 человек

Завершат стройку в 2024 году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Старополтавском районе Волгоградской области приступили к строительству дороги, которая свяжет село Красный Яр с трассой «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Трасса протяженностью 10 километров обеспечит транспортную доступность для более 500 жителей населенного пункта, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

На сегодня подрядчик закрепил ось новой трассы, идут земляные работы по формированию дорожного полотна. на очереди - монтаж водопропускных труб и переустройство коммуникаций. В следующем году здесь начнут укладывать асфальт, сделают также освещение, тротуары, остановку и пешеходный переход. Завершить работы должны в сентябре 2024 года.