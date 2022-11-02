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НовостиПолитика2 ноября 2022 7:49

Депутатов Волгограда зовут обсудить коммунальное ЧП

Депутат Илья Кравченко предложил провести внеочередное заседание городского парламента
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Депутатам гордумы предложили встретиться из-за коммунального ЧП в Волгограде

Депутатам гордумы предложили встретиться из-за коммунального ЧП в Волгограде

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутат Волгоградской городском думы Илья Кравченко предложил спикеру парламента областного центра Владлену Колесникову провести внеочередное заседание. По его словам, в обсуждении причин крупной коммунальной аварии в Ворошиловском районе должны принять представители «Концессии водоснабжения» и департамента ЖКХ администрации Волгограда. Обращение Илья Кравченко опубликовал в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что необходимо получить подробный отчет о причинах случившегося коммунального ЧП и методах ее ликвидации. Также необходимо выяснить, сколько в городе еще подобных проблемных участков и общее состояние крупных технических коммуникаций.

Напомним, на пять суток жители Ворошиловского и Советского районов остались без воды и отопления из-за коммунальной аварии, которая стала самой масштабной в истории Волгограда. Был частично разрушен благоустроенный склон у сквера Пахмутовой. Фекальные реки стекали в Волгу. Накануне в квартиры волгоградцев начали подавать воду. Однако ее дождались не все, многие горожане жалуются, что в их кранах ничего нет и утром 2 ноября. При отсутствии воды жителям нужно обращаться в свои управляющие компании, отметили в мэрии.