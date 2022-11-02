В Волгограде лихач на «Дэу» сбил 12-летнего велосипедиста Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда в ДТП пострадал 12-летний ребенок. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МВД, мальчик оказался под колесами «Дэу Нексия». Это случилось на улице Маршала Еременко около шести часов вечера. 40-летний водитель за рулем легковушки ехал со стороны Титова в направлении 39-ой Гвардейской.

- Напротив дома №98 по Еременко совершил наезд на 12-летнего пешехода, который двигался на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в полиции.

Очевидцы вызвали скорую. Мальчика увезли в больницу с места ДТП, ему оказали необходимую медицинскую помощь.