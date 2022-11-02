Жителям двух районов Волгограда рассказали, куда обращаться при отсутствии воды в квартирах

Волгоградцам из двух пострадавших от коммунального ЧП районов при отсутствии воды в квартирах нужно обращаться в УК Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде накануне началась подача холодной воды жителям Ворошиловского и Советского района. К утру 2 ноября «Концессии водоснабжения» вывели на нормативный гидравлический режим работу магистральных сетей водоснабжения в этих районах. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии. Если в квартиры вода до сих пор не поступила, то волгоградцам необходимо обращаться в управляющие компании. Их контакты указаны на обратной стороне квитанций.

Если УК будут бездействовать и не наладят систему подачи воды в квартиры, горожане могут пожаловать по телефонам «горячей линии». Номер для жителей Ворошиловского района - 97-60-00, в Советском районе звонки принимают по двум телефонам - 41-69-51, 41-49-22. Также работает единый номер 39-70-03.