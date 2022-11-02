Волгоградская добровольная дружина помогла пограничникам ФСБ поймать 100 нарушителей

Фото: пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

В 2022 году благодаря добровольной народной дружине, которая стоит на защите границ России, УФСБ по Волгоградской области задержали более 100 нарушителей закона. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, за десять месяцев добровольцы передали пограничникам информацию о более 200 подозрительных гражданах, которые так или иначе могли нарушить правила пересечения границы РФ.

Несмотря на то, что члены добровольной дружины работают во благо страны по личной инициативе, их всячески поддерживает государство. По законам такие волгоградцы могут обратиться за различными мерами поддержки и устроиться внештатно в пограничную службу.

За более подробной информацией о полагающихся льготах и социальных гарантиях для членов добровольной дружины нужно позвонить по телефонам: (8442) 39-68-85, (84492) 68-2-41.