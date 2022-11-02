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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 6:46

В Волгограде задержали группу псевдокредиторов

Мошенники обманули 9 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пострадавших от действий мошенников минимум 9 человек.

Пострадавших от действий мошенников минимум 9 человек.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники областного УЭБиПК вместе со следователями ГСУ регионального главка полиции задержали группу мошенников псевдокредиторов. Четверо жуликов обманули 9 человек, которые заплатили им за консультации, сбор и оформление документов для получения займов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Общая сумма ущерба поставила почти 300 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

По данным полиции, четверо жителей Волгограда и Краснодарского края, зарегистрировали фирму по выдаче кредитов, открыли офис. По базе данных кредитных брокеров они звонили тем, кому банки отказали в кредите и предлагали свои услуги.

Сейчас трое подозреваемых под домашним арестом, один в СИЗО.