В Волгограде ночью подняли поврежденный фрагмент резервного трубопровода у поймы Царицы

Кадр с видео администрации Волгограда

В Ворошиловском районе Волгограда работы по восстановлению разрушенного коллектора у поймы Царицы продолжаются круглосуточно. Минувшей ночью специалисты демонтировали на резервном трубопроводе поврежденный фрагмент сети. Сейчас коммунальщики завершают промывку участка коллектора от места, где проходят восстановительные работы, к направлению главной канализационной насосной станции. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- В ходе промывки внутренняя стенка сети была очищена от многолетних наслоений, отложений и засоров – без данной процедуры запуск второй нитки мог бы спровоцировать гидроудар с последующими новыми порывами, - отметили в мэрии.

Параллельно специалисты готовятся к монтажу второй нитки коммуникаций. В котлован огромные трубы опускаются при помощи многотонной спецтехники.

Напомним, накануне жителям Ворошиловского и Советского районов постепенно начали включать воду. Без нее и отопления из-за крупнейшей коммунальной аварии на канализационном коллекторе у поймы Царицы люди оставались в течение пяти суток.