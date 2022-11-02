В Волгограде мобилизованные учатся стрелять из РПГ в лазерном тире

Перед стрельбищами мобилизованные волгоградцы вспоминают навыки стрельбы в тире. Фото: пресс-служба ЮВО.

Волгоградцы, призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают обучение в центре Минобороны на территории нашей области. Перед выходом на стрельбище мужчины посетили интерактивный лазерный тир, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Там военнослужащие смогли ощутить себя в реальном бою и вспомнить, как стрелять из противотанкового гранатомета РПГ-7 и автомата Калашникова.

- Стрельба по целям на экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела, - объясняют военные, считая такой способ очень эффективным.

В тире могут тренироваться до 6 военнослужащих одновременно. После проверки навыков стрельбы в разных погодных условиях (эти характеристики можно задать в тире) мобилизованные выходят на стрельбища.