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НовостиПолитика2 ноября 2022 5:40

В Волгограде мобилизованные учатся стрелять из РПГ в лазерном тире

Он позволяет передать ощущения реального боя
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Перед стрельбищами мобилизованные волгоградцы вспоминают навыки стрельбы в тире. Фото: пресс-служба ЮВО.

Перед стрельбищами мобилизованные волгоградцы вспоминают навыки стрельбы в тире. Фото: пресс-служба ЮВО.

Волгоградцы, призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают обучение в центре Минобороны на территории нашей области. Перед выходом на стрельбище мужчины посетили интерактивный лазерный тир, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Там военнослужащие смогли ощутить себя в реальном бою и вспомнить, как стрелять из противотанкового гранатомета РПГ-7 и автомата Калашникова.

- Стрельба по целям на экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела, - объясняют военные, считая такой способ очень эффективным.

В тире могут тренироваться до 6 военнослужащих одновременно. После проверки навыков стрельбы в разных погодных условиях (эти характеристики можно задать в тире) мобилизованные выходят на стрельбища.