В Волгограде единый проездной на все виды транспорта заработает с 1 ноября

С ноября волгоградцы могут ездить по новому тарифу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 1 ноября 2022 года у жителей Волгограда появится возможность воспользоваться одним из двух новых тарифов для проезда на городском общественном транспорте. На карту «Волна» можно подключить «Единый безлимитный» проездной и передвигаться на всех трамваях, троллейбусах и автобусах без ограничений, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Стоимость такого единого проездного на все виды общественного транспорта в месяц обойдется в 1800 рублей. Чтобы записать новый тариф на карту «Волна», нужно будет обратиться в кассы «Метроэлектротранса», на почту или в сервисный центр обслуживания карты «Волна». Также сделать это можно в МКП «ГЦУПП», салонах связи «Tele2» и «Стимул».

Еще один новый тариф, который позволит экономить на проезде с пересадкой в течении двух часов, появится в распоряжении волгоградцев после 15 ноября. Сейчас МКП «ГЦУПП» завершает настройку оборудования для его внедрения. Первая поездка по тарифу «120 минут» обойдется в 25 рублей, вторая и последующая за два часа поездка – по 10 рублей.