Новые троллейбусы в Волгограде перевезли почти 3 млн пассажиров за полгода

Водители любят новые троллейбусы за большую маневренность и плавность хода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лучше ведет себя на дороге, плавнее разгоняется, а главное – в любой момент может «сложить рога» и объехать любую пробку там, где старые троллейбусы, зависимые от контактной сети, встанут в очередь: водители и пассажиры оценили новый транспорт Волгограда, которым пользуются ровно полгода. Новые троллейбусы на автономном ходу вышли на дороги города впервые 1 мая. И с тех пор прошли уже более 1 миллиона километров. 200 из них – там, где отродясь не ходил электротранспорт. Благодаря возможности ездить на аккумуляторах, троллейбус теперь ездит на строительный рынок Тулака и в Жилгородок.

Администрация Волгограда оценила популярность новых троллейбусов. За полгода они перевезли 2,9 миллиона пассажиров. Считали по двум маршрутам, на которых работают закупленные городом 56 троллейбусов. Напомним, их приобрели в рамках муниципального контракта по программе обновления пассажирского транспорта.

Ходит новый транспорт по двум маршрутам: 8а «Инструментальный завод – Оптово-строительный рынок» и 10а, который курсирует с Жилгородка до Спартановки. Троллейбусы развивают скорость до 60 километров в час и вмещают около 100 пассажиров. Каждый раз выходя на маршрут около 4 километров они проезжают на «батарейках», вообще же могут проехать на автономном ходу до 15 километров.

Во всех новых троллейбусах работает система бескондукторной оплаты проезда. Пассажиры прикладывают свои банковские карты и электронные проездные к терминалам при входе в транспорт. Не дожидаясь, когда к ним через весь салон проберется кондуктор. Вычислить «зайцев» с этой системой очень просто: достаточно еще раз по просьбе контролера приложить свою карту к устройству. Если вы уже оплатили проезд, повторно деньги не спишут.

Для тех волгоградцев, кто не любит современные средства оплаты и предпочитает наличку, сохраняется возможность покупать билет за деньги, для этого нужно обратиться к водителю. Постепенно городские власти хотят полностью перейти на бескондукторную систему оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте.