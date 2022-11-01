В Волгограде после коммунальной аварии продезинфицируют пойму Царицы

После коммунальной аварии пойму Царицы продезинфицируют Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде коммунальная авария на канализационном коллекторе не только оставила жителей двух районов без воды и тепла. Она еще усложнила санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе. Для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний региональное Управление Роспотребнадзора проведет дезинфекцию общественных пространств в пойме реки Царица. В частности, будут продезинфицированы территории сквера Александры Пахмутовой, детской железной дороги, рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Роспотребнадзор продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий после коммунального ЧП в Волгограде. Ежедневно санитарные врачи проверяют качество воды, которое подвозят жителям Ворошиловского и Советского районов, в точках водозаборов, автоцистернах, а также в Волге, куда после аварии на канализационном коллекторе потекли фекальные реки.

- По результатам проведенных на сегодняшний день лабораторных исследований качество воды соответствует установленным нормативам. Комплекс вышеуказанных мероприятий будет продолжен до окончания проведения ликвидационных мероприятий, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.