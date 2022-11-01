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НовостиНедвижимость1 ноября 2022 15:08

В Волгограде после крупной коммунальной аварии магистральную сеть заполнили наполовину

Система наполняется питьевой водой постепенно
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Комитет ЖКХ Волгоградской области

Фото: Комитет ЖКХ Волгоградской области

Специалисты восстановили работоспособность канализационного коллектора после крупной коммунальной аварии рядом с поймой Царицы в Волгограде. Ресурсоснабжающая компания постепенно наполняет водопроводные системы питьевой водой, чтобы избежать гидроударов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, к вечеру 1 ноября магистральная сеть наполнилась питьевой водой наполовину.

- В настоящее время, по данным «Концессии водоснабжения», магистральная сеть заполнена на 50%, - заявили в мэрии.

Напомним, ранее чиновники отметили, что жителям Ворошиловского и Советского районов вода начнет поступать в течение вторника. При этом в кранах не сразу будет сильный напор, стоит ожидать лишь струи воды. Подача ресурса проводиться поэтапно, сначала вода ожидается в соцобъектах и домах Советского района.

1 ноября специалисты завершили восстановление первой ветки разрушенного канализационного коллектора, после чего приступили к работам на второй нитке коммуникаций. Блогер с высоты показал масштаб разрушения из-за крупнейшей коммунальной аварии в истории города.