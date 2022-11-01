Масштаб разрушений в сквере Пахмутовой после коммунальной аварии в Волгограде показали с высоты

Фото: скрин с видео BlinkovFPV/youtube

Масштабы разрушений крупнейшей в истории Волгограда коммунальной аварии в сквере Пахмутовой показал блогер Александр Блинков 1 ноября. Он заснял пойму Царицу, где сейчас ликвидируют последствия ЧП, с квадрокоптера. И если с земли трудно оценить гигантский объем работ, от результатов которой зависит водоснабжение двух районов города-героя, то с высоты птичьего полета видно, как всего одна труба разрушила часть сквера и лишила людей воды на пять дней.

«Процесс ликвидации аварии, случившейся вечером 27 октября 2022. Без воды по-прежнему остаются 2 района города. Привет и спасибо ребятам, работающим в холоде и под дождём в самом «пекле», - написал Блинков в своем блоге.

Напомним, что из-за аварии без воды на несколько дней остались более 200 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов. Пришлось закрыть часть школ и детсадов, а СК и МВД возбудили два уголовных дела.