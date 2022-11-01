В Волгограде сотрудники ФСБ нашли схрон бывшей ОПГ

Фото: Управление ФСБ России по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники областного УФСБ нашли внушительный тайник оружия в рамках мероприятий по декриминализации региона. В земле были спрятаны стрелковое оружие и боеприпасы, которые принадлежали организованной преступной группе, которая сейчас уже не существует. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Управления ФСБ России по Волгоградской области, силовиками из схрона изъято 5 автоматов «АКС-74У», 4 реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 «Муха», 2 самодельных глушителя на автомат АК-74.

По материалам УФСБ региональный Главк МВД возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Проводятся оперативно-следственные мероприятия.