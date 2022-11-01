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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:50

В Волгограде директор клининговой компании год не выплачивал своим сотрудникам зарплату

Сумма долга составила 240 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела на 37-летнего директора клининговой компании. С ноября 2021 года по октябрь 2022-го он не выплачивал зарплату четырем своим сотрудникам. Общая сумма долга составила 240 тысяч рублей. При этом после анализа финансово-хозяйственной деятельности компании, которые предоставляла услуги по общей уборке помещений, у директора были в распоряжении более 7 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

После возбуждения уголовного дела долг по зарплате перед четырьмя сотрудниками был погашен. Тем не менее, коммерсанта впереди ждет суд.