В Волгограде директор клининговой компании год не выплачивал своим сотрудникам зарплату

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела на 37-летнего директора клининговой компании. С ноября 2021 года по октябрь 2022-го он не выплачивал зарплату четырем своим сотрудникам. Общая сумма долга составила 240 тысяч рублей. При этом после анализа финансово-хозяйственной деятельности компании, которые предоставляла услуги по общей уборке помещений, у директора были в распоряжении более 7 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

После возбуждения уголовного дела долг по зарплате перед четырьмя сотрудниками был погашен. Тем не менее, коммерсанта впереди ждет суд.