В Волгограде начинаются работы на второй ветке разрушенного канализационного коллектора

Фото: Комитет ЖКХ Волгоградской области

В Волгограде рядом с поймой реки Царица в Ворошиловском районе продолжаются работы на разрушенном канализационном коллекторе. Специалисты восстановили его первую ветку, завершив сварочные работы. Однако на этом ликвидация коммунальной аварии не прекратится, еще предстоит отремонтировать вторую нитку. Об этом заявил мэр Волгограда Владимир Марченко.

- Мы приступаем к демонтажу второй ветки, не расслабляемся. Наша задача продолжить работу и восстановить вторую ветку коллектора в ближайшее время, - рассказал Владимир Марченко.

Ранее во вторник специалисты завершили ремонт первой ветки коллектора. Ее удалось запустить, что позволило начать подачу ресурса в дома и социальные объекты Советского и Ворошиловского района. - Создана техническая возможность для приема стоков в данный канализационный коллектор, - отметил заместитель мэра Волгограда Олег Тетерятник.

Однако сразу воду волгоградцам ждать не стоит. 1 ноября начнется поэтапная подача ресурса горожанам, которые пятые сутки сидят в холодных квартирах и домах без воды. Сначала ресурс поступит в котельные, затем – в социальные объекты и жилой фонд.

- Задвижки уже открыты, наполнение уже пошло. Согласно принятому плану начинаем поэтапное заполнение системы. Первое – это обеспечение водой котельных. Мы начинаем в Советском районе – подача воды в 7-ю больницу и населению. Начинаем закачивать систему во избежание гидроудара по тому плану работ, по которому мы договорились, - добавил мэр города.