Владельцем конфискованных в Волгограде львят оказался хозяин слепой тигрицы из Саратова

Фото: пресс-служба Росприроднадзора РФ.

Росприроднадзор нашел владельца конфискованных в марте 2022 года в Волгоградской области двух львят, канадской пумы, мартышки и венценосного голубя. Им оказался житель Саратова, попавший в громкий скандал после того, как горожане нашли в его сарае слепую тигрицу.

Инспекторы выяснили, что мужчина купил животных в нескольких местах - Пензенском зоопарке, у Рязанской фирмы ООО «Ряжская МТС», в московском зоопарке ООО «Экзомир». Во время перевозки измученных питомцев через Волгоградскую область полицейские проверили «Газель» и освободили несчастных хищников, обезьяну и редкую птицу.

- Животные транспортировались в неудовлетворительных, стесненных условиях, угрожающим их жизни и здоровью, в переносных ящиках, не обеспечивающих комфортное нахождение, без обеспечения водой и кормом, во время установившихся отрицательных температурах, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в Росприроднадзоре.

Их передали зоозащитникам, которые регулярно отчитываются о состоянии новых подопечных. Львята растут в приюте "Дино", пума отправилась жить в Великий Устюг, голубя переселили в "Калинин парк".

На ИП составили протокол по статье 8.35 КоАП РФ. Мировой суд признал мужчину виновным и решил конфисковать животных.