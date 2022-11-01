В Волгограде на пятые сутки после коммунальной аварии началась подача воды в два района города

Из-за аварии воды у людей нет пятые сутки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде начинается подача водоснабжения в сеть, заявила администрация города днем 1 ноября. Вода в жилые дома в Ворошиловском и Совестком районах города, а также в местные котельные, будет даваться поэтапно и постепенно. Бригады закончили работу на одной из ниток канализационного коллектора, открыли задвижку и проверили: новая линия работает. Это позволило вернуть воду людям.

В мэрии предупреждают, что не у всех потребителей вода сразу рекой потечет из крана. Систему будут заполнять аккуратно, чтобы не допустить новых аварий.

- С учетом протяженности системы потребуется некоторое время на заполнение сетей водой. Подача ресурса потребителям будет производиться поэтапно с постоянным контролем за гидравлическим режимом работы разводящих линий, чтобы избежать гидроударов с последующими новыми порывами, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

После того, как вода придет в жилые дома и социальные учреждения, управляющие компании и ТСЖ должны будут проконтролировать запуск внутридомовых сетей, уточняют в мэрии. Поэтому с неполадками в доме лучше разбираться со своей управляющей компанией.