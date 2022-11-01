В Волгограде 3 и 4 ноября изменится график работы почтовых отделений

Почтовые отделения в стране 4 ноября работать не будут. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почта России сообщает, что по всей стране в праздничный период изменится график работы отделений. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в УФПС Волгоградской области, это касается и Волгограда. В четверг, 3 ноября, отделения закроются на час раньше. Пятница, 4 ноября, станет выходным днем для всех почтовых отделений на территории региона.

Уже с 5 ноября волгоградцы смогут отправлять письма, получать посылки и оплачивать коммунальные услуги в прежнем режиме. В некоторых сельских отделениях график работы может отличаться – подробную информацию о часах работы, а также расположение ближайшего открытого отделения можно найти на сайте pochta.ru или в специальном мобильном приложении.

Напомним, День народного единства был учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года, и с тех пор является выходным.