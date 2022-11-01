Под Волгоградом посиделка друзей в кафе обернулась переломом черепа

Участковый задержал мужчину, который избил своего друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посиделки знакомых в городском кафе Михайловки обернулось дракой и возбуждением уголовного дела. Компания друзей пила алкогольные напитки, один из них употребил так много, из-за чего начал вызывающе себя вести и оскорблять присутствующих. Другой мужчина попытался успокоить друга, на что услышал брань в свой адрес. Это не понравилось пытавшемуся успокоить, и уже взбесился он. Мужчина встал и ударил в лицо матершинника, который сразу же покинул кафе. Затем пострадавший обратился в больницу, врачи выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей лицевой части черепа. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, указанные телесные повреждения относятся к категории травм, причинивших средний тяжести вред по признаку длительного расстройства здоровья, - отметили в региональном Главке МВД.

Участковый полиции задержал подозреваемого в избиении, который во всем сознался. Дознаватели возбудили на 36-летнего жителя Михайловки уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет лишения свободы.