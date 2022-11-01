В Волгограде назвали сроки возобновления подачи воды жителям двух районов

В любой момент рабочих могло засыпать землей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Остались последние работы: все стыки сварены, сейчас заварят эту шалыгу, люк на камере и все, буквально через 2-3 часа начнется запуск, - заслуженный работник ЖКХ России Олег Капустин дал прогноз, когда жителям Ворошиловского и Советского районов Волгограда вернут воду. Уже пятые люди сидят без тепла и бегают в поисках водовозок. Их мучения скоро закончатся.

- В первую очередь вода подается в жилье и на крупные районные котельные, объяснил коммунальщик.

Высказался Капустин и о тех, кто злорадствует по поводу устранения аварии в интернете.

- Пошли бы и посмотрели, в каких условиях работали люди: грязь, постоянно идут обвалы. В любой момент могло обвалиться все, и техника могла уйти, - говорит Олег Капустин.

По словам заслуженного коммунальщика, много времени ушло на то, чтобы остановить огромный поток воды, найти место прорыва. То есть рабочие не специально затягивали процесс, а, напротив, работали, рискуя жизнью.

- Это ЧС городского масштаба. Подняли все организации, способные это делать. Сварщики постоянно меняются, на один стык уходит полтора часа, люди работают круглосуточно, - Капустин считает, что волгоградцы должны низкий поклон отдать рабочим, которые героически работают в сложных условиях, чтобы жители получили как можно скорее тепло и воду.