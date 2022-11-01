В МЧС сообщили адреса подвоза воды в Волгограде 1 ноября

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде пообещали в ближайшее время вернуть жителям Ворошиловского и Советского районов воду и отопление. Но пока волгоградцы ждут этого момента. Поэтому им продолжают развозить воду. ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовало адреса подвоза технической воды коммунальным страдальцам 1 ноября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в спасательном ведомстве, подвоз выполняют 16 пожарных автоцистерн.

В Ворошиловском районе 1 ноября волгоградцы могут набрать воду на ул. Череповецкой, 1а, 3, 5, ул. Дубовской, 3, 14, 18, ул. Елецкой, 3, 4, 10, 16, ул. Профсоюзной, 23, ул. Огарева, 21б, 29, ул. Симбирской, 43, ул. Буханцева, 2а, 30, 32, 42, 48, 52, 66, 70, ул. Ростовской, 9, 11, 17, ул. Кузнецкой, 77, 83, ул. Ардатовской, 1, 2, ул. Гродненской, 10, ул. Кузнецкой, 32, 67, 71, 73, 93/8, ул. Комитетской, 54/1, ул. Чигиринской, 2, ул. Академической, 11, 30, ул. Канунникова, 9, ул. Козловской, 4, ул. Социалистической, 14, ул. Профсоюзной, 19, ул. Липецкой, 1, 3а, 7, ул. Елисеева, 5.

В Советском районе подвоз технической воды пожарные 1 ноября выполняют на ул. Тулака, 7, ул. Шефской, 82/1, ул. 35-й Гвардейской, 4, ул. Гвоздкова, 12, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, ул. Малиновского, 6, ул. Тюленева, 17, пересечение ул. Алексеевской и Урюпинской.

Из-за крупнейшей коммунальной аварии в истории города, из-за которой волгоградцы в двух районах пятые сутки остаются без воды и отопления, работают телефоны «горячей линии» - 8(8442) 39-70-03 (единый номер), 8(8442) 97-60-00 (для жителей Ворошиловского района), 8(8442) 41-69-51, 41-49-22 (для жителей Советского района).