Роспотребнадзор посоветовал оставшимся без воды волгоградцам чаще мыть руки

Специалисты рекомендуют не использовать воду из родников и открытых источников Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградский Роспотребнадзор предупредил жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда, оставшихся без воды из-за коммунальной аварии на канализационном коллекторе, об опасности воды из родников и открытых источников, а также о необходимости чаще мыть руки. Чтобы не осложнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзор напоминает о простых правилах гигиены.

Ежедневно горожанам подвозят техническую воду, при этом волгоградцы еще ездят к открытым источникам, чтобы набрать запасы для бытовых нужд. Вообще любую воду нужно кипятить, а пить и использовать для приготовления только покупную. Воду из родников лучше не употреблять.

Не стоит забывать о правилах личной гигиены – руки нужно мыть до еды и после, а также после туалета. Можно приобрести антибактериальные салфетки и растворы санитайзеров.

- При появлении признаков инфекционного заболевания не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью в медицинские организации, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства.