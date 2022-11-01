Губернатор объявил, сколько мобилизованных волгоградцев уже получили выплату в 100 тысяч

70% мобилизованных волгоградцев получили единовременную выплату Фото: Юлия Данильченко

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 1 ноября проводит заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения режима повышенной готовности, который был введен указом президента. Глава региона заявил, что около 70% призванных в рамках частичной мобилизации волгоградцев уже получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Также Андрей Бочаров заявил, что добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции, начнут получать 100 тысяч рублей в ноябре.

- В настоящее время идет подготовка к проведению единовременных региональных выплат в размере 100 тысяч рублей и добровольцам, участвующим в СВО. Выплаты по данной категории планируем начать после 10 ноября, - приводит слова губернатора пресс-служба администрации Волгоградской области.

Напомним, 1 ноября Андрей Бочаров объявил о завершении частичной мобилизации в Волгоградской области.