Коммунальщики закончили монтаж коллектора и готовятся дать воду жителям Волгограда

Рабочие заваривают люк первой нитки коллектора. Фото: комитет ЖКХ Волгоградской области.

Хорошая новость: работы на поврежденном канализационном коллекторе в Волгограде близки к завершению. Монтаж первой нитки нового трубопровода окончен, бригады рабочих уже демонтировали гидрозатвор, который был необходим для проведения сварочных работ, - сообщает администрация Волгограда. Как добавили в комитете ЖКХ Волгоградской области, «Концессии» заваривают люк и очень скоро будут давать воду жителям Советского и Ворошиловского районов, которые сидят без нее уже пятые сутки.

- Следующий этап - демонтаж шиберной задвижки, благодаря особенностям ее конструкции службы имеют возможность контролировать поток стоков в канализационных сетях, - объяснили в мэрии, чем сейчас заняты бригады в яме на месте ЧП.

Напомним, масштабная коммунальная авария произошла в Волгограде в четверг вечером. Поток канализационных вод смыл сквер имени Пахмутовой и затопил нечистотами Волгу. Жители двух районов Волгограда - Ворошиловского и Советского - сидят без воды пятые сутки. Все это время бригады рабочих восстанавливают поврежденный канализационный коллектор.