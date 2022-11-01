Житель Волгограда отсудил у «Ашана» тысячу рублей за завышенную цену сыра

К судебным разбирательствам привели два кусочка сыра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде мужчина отсудил у ООО «Ашан» компенсацию морального вреда за разночтение в цене товара. 2 июля волгоградец купил в магазине два куска сыра, на стикере была указана цена 645 рублей за килограмм. Но на кассе его пробили по другому ценнику – 844 рубля за килограмм. Покупатель спустя три дня обратился в магазин, чтобы ему вернули переплаченные деньги и компенсировали моральный вред. Продавец предложил вернуть только сумму, которую волгоградец переплатил за сыр. Мужчина обратился в суд, сначала он просил компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, затем он увеличил ее до 3000 рублей и настаивал на оплате услуг адвоката в размере 5000 рублей и почтовых расходов в 95 рублей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, представитель магазина в судебном заседании иск не признала, указав, что мужчина обратился с претензией не в день покупки, а через несколько дней и неоднократно менял сумму компенсации морального вреда, причинение которого не доказал.

- Также представитель ответчика пояснила, что цена на нерасфасованном товаре была указана верно, 844 рублей за 1 кг, но при взвешивании продукции произошел сбой технологического оборудования. По мнению ответчика, истец злоупотребляет правом, - добавили в пресс-службе судов.

Тракторозаводский районный суд постановил, что факт нарушения прав потребителя имеется, но иск был удовлетворен частично. С ООО «Ашан» была взыскана 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда покупателю. Также компанию оштрафовали на 5000 рублей, также она должна компенсировать 5095 рублей расходы на адвоката и почту. Решение может быть обжаловано.