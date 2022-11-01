Бочаров заявил об окончании мобилизации в Волгоградской области

На сегодня часть мобилизованных проходит подготовку, часть уже находится в зоне СВО. Фото: ЮВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 1 ноября 2022 года провел заседание оперштаба по вопросам обеспечения режима повышенной готовности, введенного в регионе указом президента, и заявил об окончании частичной мобилизации в регионе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе губернатора.

- Призыв из запаса в рамках частичной мобилизации на территории Волгоградской области завершен. Мобилизационное задание… выполнено, - заявил Андрей Бочаров.

Теперь, как по всей стране, в Волгоградской области военнослужащих будут набирать только из добровольцев и контрактников. В то же время регион продолжит снабжать мобилизованных не предусмотренной, но необходимой техникой, экипировкой и оборудованием за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.