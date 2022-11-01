35% жителей Волгоградской области тратят основную часть зарплаты за неделю

Волгоградцам приходиться быстро расставаться со своей зарплатой Фото: Екатерина СИМОХИНА

Больше трети волгоградцев тратят основную часть зарплаты за неделю. Об этом рассказали 35% жителей Волгоградской области. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование hh.ru. 36% респондентов признались, что у них большей части заработной платы хватает на две-три недели, у 10% - на месяц. И только 18% волгоградцев не расходует свой доход так быстро.

- По доле сотрудников, которые тратят большую часть зарплаты за первую неделю, Волгоградская область занимает 3-е место среди других регионов страны, уступая лишь Оренбургской и Астраханской областям – там большую часть зарплаты за неделю тратят 40% и 38% опрошенных соответственно, - добавили в hh.ru.

В среднем по стране в первую неделю большую часть зарплаты тратит 21% жителей.

В Волгоградской области быстро израсходуют свой заработок рабочие, представители сферы продаж, госслужащие, специалисты по безопасности. Хватает свой зарплаты больше чем на месяц управленцы, топ-менеджеры, IT-специалисты, строители.