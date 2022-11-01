Под Волгоградом в опрокинувшемся «Мерседесе» пострадали три человека

Пострадавшим оказали помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три человека попали в больницу в результате ДТП на трассе в Светлоярском районе 31 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МВД, авария произошла в девять утра на 1016 километре федеральной автодороги «Каспий», по которой за рулем «Мерседеса» мчался 31-летний водитель.

- Автомобилист не справился с управлением, совершил съезд на левую обочину с последующим опрокидыванием в кювет, - уточнили в полиции.

Сам мужчина получил травмы. Также в госпитализации нуждались 34-летний и 32-летний мужчины, находившиеся в салоне автомобиля. Всем оказывают необходимую медицинскою помощь. Водителей призывают соблюдать ПДД.