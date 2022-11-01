У каждого второго жителя Волгограда нет финансовых накоплений

У каждого второго волгоградца нет финансовых сбережений Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоград в различных рейтингах по уровню благосостояния населения постоянно оказывается в хвосте. Очередной опрос это доказал. У каждого второго волгоградца, а именно у 51%, нет никаких финансовых накоплений. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование SuperJob. Лишившись работы, 18% принявших участие в опросе смогли прожить на сбережения 1-2 месяца, 13% - меньше месяца. Зато 5% жителей Волгограда могут жить без новых доходов больше года.

Накопления уменьшаются, поэтому волгоградцы стараются серьезнее относится к планированию своего бюджета. Учет личных финансов ведет 65% горожан. Не считают свои деньги 33% респондентов.

- Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет: среди опрошенных старше 45 лет о таком подходе сообщили 19%, а среди тех, кто моложе 34, — лишь 9%. Кроме того, строгий учет личных финансов более характерен для горожан с доходом свыше 80 тысяч рублей, чем для зарабатывающих менее 50 тысяч рублей (15% против 9% соответственно), - отметили в SuperJob.

В основном жители Волгограда планируют свои финансы на срок меньше полугода – 44%. У 20% опрошенных горизонт планирования личного бюджета составляет от полугода до года, у 17% - больше года.