В Волгограде возбудили дело о мошенничестве с трудоустройством безработных

Трудоустройство оказалось фиктивным. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством безработных. Генеральный директор одной из фирм получил от государства 300 тысяч рублей на часть зарплаты для 32 человек, но людей на работу не взял, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установили в прокуратуре, заявку в центр занятости гендиректор подал в ноябре 2020 года. После получил субсидию на то, чтобы выплатить часть зарплаты 32 безработным, которые должны были заниматься уборкой и вывозом мусора. При этом бизнесмен предоставил документы, что принял людей на работу и выплатил им заработанное. Но на деле этого не было.

Расследуют дело следователи СУ СК России по Волгоградской области.