Психологи МЧС работают с жильцами двух районов после коммунальной аварии

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сотрудники регионального ГУ МЧС оказывают психологическую помощь жителям многоквартирных и частных домов Советского и Ворошиловского районов Волгограда. Почти двести тысяч человек с 28 октября остаются без воды. Многие находятся в стрессовом состоянии и помимо прочего нуждаются в помощи специалистов.

- На особом контроле у сотрудников пожилые одинокие люди, многодетные и социально-неблагополучные семьи, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Жителям напоминают о работе горячей линии (8 (8442) 39-70-03), сотрудники которой расскажут о графике подвоза технической воды и ходе ремонтный работ на канализационном коллекторе.