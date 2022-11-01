Прошел масштабный субботник по уборке территории биосферного заповедника

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» приняла участие в акции по уборке территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», являющимся биосферным резерватом ЮНЕСКО. Субботник состоялся в лесном массиве вблизи ерика Судомойка в районе поселка Сахарный. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальным отходами (ТКО) предоставил свой спецавтотранспорт и обеспечил вывоз всего собранного мусора, а сотрудники компании оказали помощь в качестве волонтеров.

В ходе акции участники прошли более пяти километров лесной территории и собрали порядка одной тонны – стекло, пластик, ветошь, различная бумажная упаковка, а также крупногабаритные отходы – старый диван, который кто-то из нерадивых жителей решил выбросить в лесу.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Очищать территорию природного парка собрались порядка 50 волонтеров из проекта «ЭкоСплав34», федерации спортивного туризма «Волжский ТурКлуб», волонтерского корпуса «Аист» из Волгоградского государственного технического университета, экологического отряда «ЭкоТоп» Волгоградского государственного университета, представители Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Богдинско-Баскунчакского заповедника и природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Перед началом представитель «Ситиматик-Волгоград» рассказал участникам о правилах раздельного сбора отходов, о переходе Волгограда на раздельное накопление отходов по двухконтейнерной системе, презентовал деятельность экопункта приема вторичного сырья «Вторматик», где можно сдавать некоторые его виды за денежное вознаграждение

Отметим, что данный субботник стал завершающим в серии экоакций по уборке природных территорий резервата, старт которым был дан в апреле текущего года. За это время по итогам всех природоохранных мероприятий регоператор вывез более 30 тонн ТКО. Компания «Ситиматик-Волгоград» продолжит оказывать помощь в экологических акциях и призывает граждан уважать труд волонтеров – забирайте свой мусор с собой после отдыха на природе, не выбрасывайте его на ходу из автомобилей, не привозите крупногабаритные и строительные отходы в лес.

Напомним, что старую мебель, оконные рамы, бытовую технику, сантехнику, отходы после текущего ремонта необходимо складывать на контейнерных площадках рядом с баками, в специальном отсеке или бункере, если такие имеются. Кирпичи, кафельная плитка, куски бетона, штукатурка, остатки стройматериалов, продукты сноса или капитального ремонта по законодательству жители обязаны утилизировать самостоятельно с помощью специализированных компаний-перевозчиков за отдельную плату.