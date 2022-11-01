Гражданка Узбекистана незаконно ввезла в Волгоград большую партию вещей на продажу

Фото: Астраханская таможня

В Волгограде у пассажирки поезда, который ехал из Ташкента, таможенники и сотрудники Приграничного управления ФСБ нашли 491 единицу незадекларированной одежды. Гражданка Узбекистана везла вещи на продажу. В ее багаже были платья, детская одежда и головные уборы на сумму более 260 тысяч рублей и весом более 120 кг. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Астраханской таможни.

Женщина купила вещи на оптовом рынке в Ташкенте и планировала их продавать в России. При прохождении пограничного контроля выдала одежду сама. Она уверяла, что не знала о необходимости задекларировать товары.

- Гражданке Узбекистана грозит штраф в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости незадекларированных товаров, с их конфискацией или без таковой либо их конфискация, - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Евгений Бондарев.

Наземным и водным транспортом разрешено ввозить товары без уплаты таможенных платежей на сумму, которая не превышает 1000 евро, и весом не более 31 кг.