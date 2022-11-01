Мобилизованные в Волгоградской области прошли стрельбы на полигоне

Мобилизованные стреляют из автоматов и пулеметов. Фото: ЮВО

Призванные из запаса в ходе частичной мобилизации военные прошли основы боевой подготовки и стрельбы на полигоне учебного центра Минобороны в Волгоградской области. Из автоматов и пулеметов Калашникова стреляли по неподвижным мишеням с места, а также по движущимся мишеням со сменой огневой позиции, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

Перед стрельбами военные учились готовить оружие к бою. Затем, во время тренировок, оборудовали огневые позиции, учились действовать в атаке и в обороне, а пулеметные расчеты били по мишеням с разных дистанций. За основу курса, который проходят мобилизованные, взяли боевой опыт, в том числе во время СВО на Украине.