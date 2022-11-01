На канализационном коллекторе в Волгограде продолжаются сварочные работы, город пятые сутки без воды

Так выглядят последствия коммунального апокалипсиса в сквере имени Пахмутовой в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Городские власти сообщают, что рабочие круглосуточно работают на месте ЧП в Волгограде, и утром 1 ноября на площадку привезли партию новых трубопроводов для укладки второй нитки канализационного коллектора. А на первой нитке продолжаются сварочные работы, ее до сих пор не удалось подключить. Также под трубопроводом делают песчаную подушку, заявила мэрия города во вторник, 1 ноября.

Тем временем, пятые сутки жители двух районов Волгограда живут без воды и тепла, при том, что ночью в городе температура воздуха опустилась до +1 градуса, пошел первый снег. Не работают школы и детсады, на удаленку ушли студенты учебных заведений, расположенных в этих районах, в больницы подвозят воду в 5-литровых баклажках. На утро, 1 ноября коммунальная авария не устранена. Волгоградцы по-прежнему жалуются на отсутствие воды и холод в квартире. Надежды на то, что, как и обещал губернатор, воду волгоградцам дадут хотя бы на пониженном давлении уже 31 октября, не оправдались.

Напомним, самая масштабная коммунальная авария за всю современную историю города произошла в Волгограде в четверг, 27 ноября. Под тяжестью намокшего после дождика грунта на склоне поймы реки Царица со стороны Ворошиловского района обрушился канализационный коллектор диаметром 1200 метров. Всю ночь нечистоты сливались в парк имени Пахмутовой, с утра четверга рабочие «Концессий водоснабжения» приступили к устранению аварии, и столкнулись с кучей сложностей: рельеф местности с большими перепадами, глубокое залегание труб, докопаться до которых смогли только на третьи сутки. Воду и отопление пришлось отключить в двух районах Волгограда. Жители сидят без воды уже пятые сутки, прокуратура инициировала возбуждение двух уголовных дел. Расследование на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.