В Волгограде возобновили работы на коллекторе после трех часов перерыва

Ликвидируют аварию уже пятую ночь. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пошли пятые сутки с тех пор, как в Волгограде рванул канализационный коллектор. Коммунальная авария оставила без воды и тепла 200 тысяч жителей Ворошиловского и района. Аварийно-восстановительные работы идут пятую ночь. Рабочим пришлось сделать трехчасовой перерыв в сварочных работах, чтобы пробить засор в трубе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Перерыв потребовался для пробивания засора и последующей промывки 50-метрового участка сети, проходящего от места работ в направлении главной канализационной насосной станции (ГКНС), - рассказали в администрации Волгограда.

Пока рабочие меняли развалившиеся в труху 150 метров одной из двух труб разрушенного канализационного коллектора, параллельно с этим обследовали участок трубы, идущий через пойму Царицы к ГКНС. По словам чиновников, засор возник не вчера, он копился годами. Если бы новую трубу подключили, не ликвидировав препятствие, она снова рванула бы на этом участке из-за гидроудара.

Обещали вернуть воду в дома жителям Ворошиловского и Советского районов до конца суток, 31 октября. Но пока надежд на это мало. Зато автоцистернами навозили воды в котельные, их уже запускают в работу с вечера. Этой ночью в Волгограде ударит первый мороз.