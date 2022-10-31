В Волгограде в двух районах отключат электричество 1 ноября

Без света во вторник останутся два района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в первый день ноября без электричества частично останутся два района. Коммунальные неудобства из-за ремонта и профилактики оборудования у горожан будут в течение восьми часов. Причем свет отключат в районе, которые уже четверо суток остается без воды и отопления из-за коммунальной аварии. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 1 ноября электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Высоковольтную, 1-47, 1а, 2-52, 2а, ул. Пятую, 2-24, 2а.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Докторской, 104-118, 105-111, 109а, 112а, ул. Сталеварной, 102-116, 102а, 103-111, ул. Савеловской, 102, 102а, 102б, 111, 121, 121а, 123а, 123, ул. Крепильной, 103-111, ул. Монтерской, 103-109, 106-108, 124-132, ул. Некрасова, 103-113, 110, 116, 118, 135а, ул. Шахтерской, 102, 109, 112-136, 112б, 115-143, 119б, 123а, 130а, 141а, ул. Шахтинской, 146, в пер. Старом, 138-146.