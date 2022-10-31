В Советском и Ворошиловском районах Волгограда начали запускать котельные

В Волгограде некоторые дома в Ворошиловском и Советском районах стали получать тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде в Ворошиловском и Советском районах начался перезапуск котельных. Они постепенно возвращаются к работе благодаря подвозу достаточного объема воды спецтехникой. В штатном режиме уже функционируют котельные 451, «Элеваторсервис», «ВолГУ», рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Чиновники отмечают, что в дома, которые обслуживают эти три котельных, уже поступили тепло и горячая вода.

- В многоквартирных домах температурный режим в квартирах восстановился и находится в пределах нормативных значений, - отметил заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник.

Из-за разрушения канализационного коллектора в двух районах города приостановили работу котельные. Около 200 тысяч волгоградцев четвертый день обходятся без воды и отопления.

- Ряд котельных по причине отсутствия поставки холодной воды временно приостановились. В настоящий момент нашли возможность до полного завершения работ по восстановлению штатной схемы водоснабжения запустить три котельных. Ждем перехода на классическую схему водоснабжения после завершения всех ремонтных работ, - добавил Олег Тетерятник.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Волгограде вечером 27 октября в пойме реки Царица. Разрушился канализационный коллектор, обрушив часть склона рядом со сквером Пахмутовой. После ЧП фекальные реки стекли до Нулевой продольной и в Волгу. После случившегося были возбуждены уголовные дела. Из-за ЧП жителям Ворошиловского и Советского района регулярно подвозят техническую и питьевую воду.