Благоустройство очередного этапа улицы Дзержинского в Волгограде обойдется в 85,4 млн

В следующем году благоустроят очередной участок улицы Дзержинского. Фото: Архив "КП". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде объявили аукцион для выбора подрядчика очередного этапа благоустройства улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе. Компании, которая победит на торгах, предстоит привести в порядок участок от проспекта Ленина до улицы Шурухина, в том числе территорию у молодежного центра кино и досуга «Ударник». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена аукциона составляет 85,4 миллиона рублей.

Проект предполагает разделение проведение работ в два этапа. На первом участке площадью 1,1 га предстоит пройдет благоустройство, озеленение, установка лавочек, малых архитектурных форм, а также перенос и установка памятника «Защитникам города от благодарных тракторостроителей», который находится у проспекта Ленина. Площадь второго участка, на котором пройдут работы, составляет. 3,6 га. Проект предусматривает подключение, присоединение к инженерным сетям представленными заказчиком.

Очередной этап благоустройства улицы Дзержинского стал одним победителей рейтингового голосования. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 ноября. Работы, согласно контракту, пройдут с 1 марта по 1 октября.