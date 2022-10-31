80% первой нитки аварийного коллектора заменили в Волгограде

Аварию устраняют четвертые сутки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде четвертые сутки устраняют крупную коммунальную аварию на канализационном коллекторе, из-за которого остались без воды и отопления жители Ворошиловского, Советского и части Кировского районов. К 15.30 один из трубопроводов коллектора смонтировали более, чем на 80%. Об этом специалисты Концессий доложили главе Волгограда Владимиру Марченко на очередном заседании комиссии по ЧС., сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Возобновив работу одной из двух ниток коллектора, службы смогут восстановить подачу водоснабжения горожанам, - подчеркивают в мэрии.

Губернатор распорядился, чтобы воду и тепло горожанам дали уже 31 октября. Правда, случится это не раньше ночи, ведь на то, чтобы холодная вода дошла до каждого дома и котельных, понадобится несколько часов. А уж потом по трубам потечет горячая вода, которой тоже понадобится время, чтобы заполнить все теплотрассы. Пока же работы идут в круглосуточном режиме, введен режим ЧС, возбуждены два уголовных дела.