Отопление в дома Ворошиловского и Советского районов Волгограда вернется после подачи воды

Волгоградцам придется померзнуть еще немного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде почти 200 тысяч жителей Ворошиловского, Советского и части Кировского районов четвертый день сидят без тепла и воды. Возобновить водоснабжение власти обещают к ночи 31 октября 2022 года, после того, как заменят одну из двух труб рванувшего канализационного коллектора. Только после этого в домах включат и отопление, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Как только коллектор подключат к работе по временной схеме, возобновится подача воды и тепла потребителям, - рассказали в администрации Волгограда.

Пока же для запуска котельных воду туда подвозят автоцистерны, в том числе пожарные машины МЧС.

На то, чтобы вода дошла до жилых домов, потребуется время. Систему будут заполнять постепенно, чтобы трубы не рванули. Тем более, что эта ночь ожидается холодной – температура в Волгограде впервые перешагнет минусовую отметку. Затем понадобится время, чтобы нагреть и наполнить водой тепловые сети. Потребуется время и управляющим компаниям, чтобы открыть задвижки и отрегулировать общедомовые системы.