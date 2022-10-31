МЧС опубликовало адреса подвоза воды в Волгограде на 31 октября

Техническую воду волгоградцам подвозят пожарные машины. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Более 200 тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов Волгограда уже несколько дней сидят дома без воды и отопления. До устранения коммунальной аварии рядом с поймой реки Царица для них продолжается подвоз воды. Для технических нужд горожан курсируют пожарные водовозки. ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовало адреса, куда подвозят воду коммунальным страдальцам 31 октября.

В Ворошиловском районе в течение дня пожарные машины подвозят техническую воду на ул. Рабоче-Крестьянскую, 5, 14, 24, 27, 33, 39, 41, 47, 53, 59, 63, ул. Ким, 10а, ул. Циолковского, 3а, 8, 21, 29, 39, ул. Калинина, 9, 11, ул. Бобруйскую, 1, 4, ул. Лавочкина, 8, 10, 10/1, 23, ул. Огарева, 1, ул. Иркутскую, 4, 6, 11, ул. Пугачевскую, 4, 5б, 9, 16, ул. Баррикадную, 11б, 18, ул. Козловскую, 11, 37а, 41а, 47, ул. Канунникова, 5. В Советском районе подвоз осуществляется по адресам: ул. Тулака, 7, ул. Шефская 82/1, ул. 35 Гвардейская, 4, ул. Луговского (между домами 3а и 5), пресечение ул. Алексеевской и Урюпинской, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, ул. Малиновского, 6, ул. Тюленева, 17, ул. Даугавская, 11, пересечение ул. Сухова и Новосибирской, ул. Казахская, 1/7, ул. Новосибирская, 66, ул. Янки Купалы, 67.

- Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения, - отметили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Точное время подвоза не сообщается. Машины возят воду в течение дня, заправляются и возвращаются по указанным адресам. В Волгограде работает единый телефон «горячей линии» 39-70-03 из-за отсутствия у горожан воды. Также жители Ворошиловского района могут обращаться по телефону 97-60-00, а Советского - 41-69-51 и 41-49-22. Питьевую воду волгоградцам подвозят «Концессии водоснабжения».

Возможно, что до конца дня 31 октября жителям Ворошиловского и Советского района включат воду на пониженном давлении.