В Волгограде неделю ищут 52-летнего мужчину в шортах и шлепанцах

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде вот уже неделю ведутся поиски 52-летнего Владимира Нестерова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 25 октября в легкой одежде. Когда волгоградец не вернулся домой, родные забили тревогу и обратились в правоохранительные органы, а также к добровольцам.

Владимир был одет в курточку черного цвета, черные шорты и шлепанцы, хотя в конце октября в городе-герое стояла довольно холодная погода и шли дожди. Рост мужчины 165 сантиметров, у него русые волосы с сединой, голубые глаза, обычное телосложение.

К поискам могут подключиться все жители города-героя. Сообщить информацию необходимо по телефонам: 112 и 8-800-700-54-52.