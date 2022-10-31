В реконструируемом манеже волгоградской физакадемии готовятся к укладке спортивного покрытия

Фото: "Единый заказчик в сфере строительства"

В Волгограде в манеже ВГАФК продолжается масштабная реконструкция. Строители зашли на объект летом 2020 года. В манеже физакадемии возвели стационарные виражи, которые будут частью беговых дорожек. Над ареной завершается монтаж системы водяного пожаротушения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства». В ноябре рабочие планируют начать укладку спортивного покрытия.

Завершится реконструкция манежа в 2023 году. Ранее планировалось, что корпус сдадут после обновления в 2022 году. Арена будет рассчитана на 850 мест для зрителей, на ней смогут проходить соревнования регионального уровня по легкой атлетике, тренировки по различным видам спорта.

Напомним, в марте 2021 года в манеже вспыхнул пожар из-за загоревшегося строительного мусора.