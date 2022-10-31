Мэрию Волгограда обязали обеспечить беспрепятственный доступ на кладбища всем ритуальным организациям

Решение суда вступило в силу Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде вступило в силу решение суда об обеспечении конкурентного доступа на кладбища всех организаций, оказывающих ритуальные услуги. В 2020 году прокуратура после проверок и многочисленных обращений горожан и компаний подготовила иск к мэрии, департаменту городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «РП «Память». Надзорное ведомство добивалось обеспечения беспрепятственного доступа на кладбища областного центра всех лиц и ритуальных организаций. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

25 августа Центральный районный суд удовлетворил иск, по которому все организации, оказывающие ритуальные услуги, должны иметь доступ на кладбища. Администрация Волгограда была не согласна с решением и обжаловало его в Волгоградском областном суде, который 12 мая 2021 года отменил постановление суда первой инстанции.

- Не согласившись с результатами апелляционного рассмотрения гражданского дела, прокурором Волгоградской области Денисом Костенко в вышестоящий суд подано кассационное представление с требованием об отмене принятого Волгоградским областным судом апелляционного определения, - отметили в прокуратуре.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 19 октября 2021 года удовлетворил прокурорское представление и отменил решение облсуда. Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда приняла позицию Центрального райсуда. Мэрию города обязали обеспечить беспрепятственный доступ на кладбища всех заинтересованных лиц и ритуальных организаций. Постановление вступило в силу.